وهران..تسليم 34 مؤسسة تربوية في الدخول المدرسي المقبل

يتسلم قطاع التربية الوطنية بولاية وهران 34 منشأة ومؤسسة تربوية بالنسبة للدخول المدرسي المقبل 2019/2018.

جاء الإعلان عن هذه المنشات خلال زيارة عمل لوالي ولاية وهران مولود شريفي.

وبحسب ذات المسؤول،فإن المؤسسات التربوية ستخص الأطوار التعليمية الثلاثة من الإبتدائي الى المتوسط والثانوي.

وكشف والي ولاية وهران،أن إستلام هذه المنشات القاعدية ستساهم في تحسين التمدرس عبر الولاية خصوصا بالأحياء السكنية الجديدة.

كما أنها ستخفف من الضغط الموجود على مستوى المدارس التابعة لقطاع التربية بولاية وهران.

وبحسب والي الولاية فإن القطاع يضم 539 مجمع مدرسي و169 متوسطة و81 ثانوية عبر الإقليم.