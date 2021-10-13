وهران.. تسمم عائلة بعد تناولها اللحم المفروم و”المرقاز”

أفادت، جمعية حماية المستهلك، أنها تلقت شكوى، تفيد إصابة أفراد عائلة بتسمم غذائي بعد تناولهم للحم مفروم ونقائق. وحسب المصدر ذاته، فإن الأكل تم اقتنائه من أحد محلات الجرارة في وهران.

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وأضافت الجمعية، أنها قامت بدورية وإبلاغ مديرية التجارة ومرافقة أعوان فرقة قمع الغش. حيث تم وقف على كمية معتبرة من طير “الكاي” مجمدة ومجهولة الهوية تم اتلافها من طرف مصالح الرقابة. بالإضافة الى إتلاف كمية جد معتبرة من عبوات البيبسي منتهية الصلاحية، تم اخذ عينات من اللحم المفروم لأجل تحليلها مخبريا.

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