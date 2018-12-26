وهران تشيع جنازة الحراڨ حسني وزوجته بالدموع

شيع عصر اليوم سكان حيي ساحة قرقينطة وحي المقري، بوهران، جنازة الشاب

الحراڨة حسني وزوجته، من ضحايا مأساة احتراق قارب الحراڨة، بمقبرة عين البيضاء في وهران.

وتقدم المشيعين والي الولاية مولود شريفي، والنائب البرلماني مير محمد الصغير، وأعضاء مديرية الأمن للولاية، والسلطات المحلية.

للإشارة تمكنت مصالح الدرك الوطني بعين تموشنت، من تحديد هوية جثتي الضحيتين بعدما تم العثور عليهما أمس الثلاثاء، من طرف حرس السواحل عالقتين بالمنطقة الصخرية لجزيرة أبيباس.

للإشارة أن الشاب وزوجته كانا من ضمن 20 مفقود من الحراڨة ليلة الأربعاء إلى الخميس الماضيين.

عند إحتراق وغرق القارب المطاطي الذي كانوا على متنه على بعد 50 ميل بحرى شمال سواحل وهران.