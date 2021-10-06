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وهران.. تشييع جثمان المجاهد عياض البوعبدلي

بقلم أسماء.ع
وهران.. تشييع جثمان المجاهد عياض البوعبدلي
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تم ظهر اليوم الأربعاء، تشييع جثمان الشيخ العلامة المجاهد عياض البوعبدلي، بحضور السلطات المحلية. وعلى رأس الحضور كان والي الولاية ومستشار رئيس الجمهورية ووزير المجاهدين ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى وأعضاء البرلمان بغرفتيه.

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إضافة إلى مدير الشؤون الدينية والأوقاف وسط جمع غفير من الأئمة والطلبة والمريدين والمواطنين. ووجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسالة تعزية لعائلة الشيخ البوعبدلي شيخ الزاوية البوعبدلية الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

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