وهران.. تعديل مواقيت الحجر الصحي وتمديد أوقات نشاط المتاجر

أصدر والي ولاية وهران، مساء اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بتعديل مواقيت الحجر الصحي على مستوى إقليم الولاية.

ويأتي هذا تبعا للقرارات المتخذة من طرف السلطات العليا للبلاد.

وبهذا القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من يوم غد الاربعاء، يصبح توقيت الحجر بولاية وهران بداية من العاشرة ليلا إلى غاية الخامسة صباحا.

هذا وتقرر أيضا إعادة فتح كل من :

القاعات المتعددة الرياضات والقاعات الرياضية.

أماكن التسلية والإستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ.

كما تم تمديد أوقات نشاط المتاجر إلى غاية الساعة التاسعة (21 سا 00 د) مساء، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة التجارية التالية :

تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، تجارة الأدوات المنزلية والديكورات، تجارة المفروشات وأقمشة التأثيث، تجارة اللوازم الرياضية، والتجارة في الألعاب واللعب.

بالإضافة إلى أماكن تمركز الأنشطة التجارية، قاعات الحلاقة للرجال والنساء، وتجارة المرطبات والحلويات.

أما المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع فيقتصر نشاطها على البيع المحمول فقط.