وهران.. تعديل مواقيت الحجر الصحي وتمديد أوقات نشاط المتاجر

أصدر والي ولاية وهران، مساء اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بتعديل مواقيت الحجر الصحي على مستوى إقليم الولاية.
ويأتي هذا تبعا للقرارات المتخذة من طرف السلطات العليا للبلاد.
وبهذا القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من يوم غد الاربعاء، يصبح توقيت الحجر بولاية وهران بداية من العاشرة ليلا إلى غاية الخامسة صباحا.
هذا وتقرر أيضا إعادة فتح كل من :
القاعات المتعددة الرياضات والقاعات الرياضية.
أماكن التسلية والإستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ.
كما تم تمديد أوقات نشاط المتاجر إلى غاية الساعة التاسعة (21 سا 00 د) مساء، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة التجارية التالية :
تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، تجارة الأدوات المنزلية والديكورات، تجارة المفروشات وأقمشة التأثيث، تجارة اللوازم الرياضية، والتجارة في الألعاب واللعب.
بالإضافة إلى أماكن تمركز الأنشطة التجارية، قاعات الحلاقة للرجال والنساء، وتجارة المرطبات والحلويات.
أما المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع فيقتصر نشاطها على البيع المحمول فقط.
التعليقات (0)