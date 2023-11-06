وهران.. تعليمات صارمة لإخلاء الأرصفة المستغلة من طرف التجار

قام أعوان المفتشية الاقليمية للتجارة وترقية الصادرات لدائرة السانية بولاية وهران، وبالتنسيق مع مصالح الأمن الحضري بحي عين البيضاء، بحملة تحسيسية لفائدة التجار من أجل إخلاء الأرصفة المستغلة بصفة غير قانونية.

وأوضحت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية وهران، أن هذه الخطوة جاءت في إطار محاربة ظاهرة الاستحواذ على الأرصفة وعرض السلع.

كما أشار ذات المصدر، أنها ستتخذ الاجراءات القانونية المعمول بها في حالة عدم امتثال التجار لهذه للتعليمات.

وفي ذات السياق، قامت السلطات المحلية، بحملة لتحرير الأرصفة المستغلة بطريقة غير شرعية. و حجز مواد البناء و مراقبة عدد من الترقيات العقارية بوهران.

حيث خصصت خرجة ميدانية لنهج الشهيد زوبير يوسف بلاطان ببلدية بئر الجير، بحضور أعضاء اللجنة المكلفة بمعاينة مخالفات الأحكام المتعلقة بنشاط الترقية العقارية و كذا تحرير الأرصفة، مصالح الأمن ومصالح الدائرة، أين أسديت تعيمات بضرورة اخلاء الأرصفة المستغلة.

ها وستتواصل العملية لتشمل مختلف دوائر و بلديات ولاية وهران.