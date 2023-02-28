قناة النهار وهران.. تفاصيل الحادث المأساوي إثر إنهيار طابق عمارة بقلم قناة النهار نشر في 28 فيفري 2023 - 22:47 الجزائر شارك غرِّد أرسل 136 0 رابط دائم : https://nhar.tv/yt4bV اقرأ أيضا "شرفة :"صب كل المعاشات بالزيادة المقررة ابتداء من 10 مارس إلى غاية 20 مارس 2023 قناة النهار 26 فيفري وزير الصناعة الصيدلانية : الإنطلاق في إنتاج أدوية مرض السرطان الأسبوع المقبل قناة النهار 12 فيفري إرتفاع محسوس في درجات الحرارة على المناطق الشمالية قناة النهار 19 فيفري النهار ترندينغ: قصة فارس رجل الإنقاذ تشعل مواقع التواصل الإجتماعي وقناة النهار تكرم أبطال الجزائر قناة النهار 15 فيفري وصول جثمان الضحيتين المتوفيتين خلال زلزال تركيا إلى مطار هواري بومدين قناة النهار 11 فيفري دلال خير: طفل أصيب بشلل كامل ولم يتم تشخيص مرضه بعد وأمه تطلب المساعدة قناة النهار 10 فيفري رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة عمل وتفقد إلى المدرسة العليا للإشارة بالقليعة قناة النهار 22 فيفري عبد المجيد مناصرة: يجب أنا لا نقع في فخ فرنسا وهم مطالبون بالإعتذار على جرائمهم قناة النهار 13 فيفري بعد 23 سنة زواج.. العوز والتشرد يتربصان بـ "ربيعة" وإبنيها قناة النهار 20 فيفري رئيس الجمهورية "عبد المجيد تبون" يستقبل سفير باكستان المنتهية مهامه بالجزائر قناة النهار 09 فيفري