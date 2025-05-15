وهران .. تفاصيل مثيرة حول اختطاف شخص والاعتداء عليه بالفعل المخل بالحياء 

أصدرت محكمة العثمانية بوهران يبانا هاما حول تعرض شخص للخطف عن طريق العنف والاستدراج والفعل المخل بالحياء بالعنف من طرف ثلاثة أشخاص.

وأوضحت المحكمة في بيانها أنه بتاريخ 5 ماي 2025 تقدم شخص أمام مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية وهران، بشكوى مفادها تعرضه في اليوم نفسه للخطف عن طريق العنف والاستدراج وللفعل المخل بالحياء بالعنف من طرف 3 أشخاص.

وأسفر التحقيق الابتدائي على توقيف المشتبه فيهما المدعوين (م ع) و (ط ب). فيما بقي الشخص الثالث المدعو (ص ف) في حالة فرار.

وتم اليوم تقديم المشتبه فيهما ليحالا على قاضي التحقيق لجناية خطف شخص عن طريق العنف والاستدراج وجنحة الفعل المخل بالحياء بالعنف.

وبعد سماع المتهمين من طرف قاضي التحقيق أمر بوضعهما رهن الحبس المؤقت.