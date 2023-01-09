وهران: تفكيك جماعة أشرار تتاجر بالكيف وأقراص الصاروخ

تمكنت عناصر من الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالدار البيضاء في وهران. من تفكيك جمعية أشرار مختصة في المتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الشبكة ينشط فيها شخصان من ذوي السوابق العدلية في الثلاثينيات من العمر.

وهي العملية التي تمت بعد معلومات تفيد بقيام المشتبه فيهما بترويج هذه السموم على مستوى حي قمبيطة. حيث وبعد مراقبة وترصد لتحركاته المشبوهة واستصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن. تم وضع خطة محكمة اسفرت عن توقيفهما متلبسين بحيازة 1 كلغ و37غ من الكيف المعالج، 45 قرصا مهلوسا من نوع صاروخ ومبلغ مالي من عائدات الترويج.