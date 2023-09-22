وهران: تفكيك شبكة إجرامية دولية خطيرة لتنظيم الحرڤة وتوقيف 10 مغاربة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي البشير في وهران، من تفكيك شبكة إجرامية دولية خطيرة مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري.

وحسب بيان لذات الهيئة، جاءت العملية بفضل الإستغلال الأمثل لمعلومات أمنية مؤكدة مفادها وجود رعايا مغاربة مرشحين للهجرة غير الشرعية بأحد المساكن بقرية سيدي البشير بلدية بئر الجير.

حيث يقوم صاحب المسكن بإستقبال المغاربة و إيوائهم، والتخطيط لنقلهم عبر قوارب الهجرة غير الشرعية إلى الضفة الأخرى.

وعلى إثر ذلك تم إعداد خطة محكمة وبعد التنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن. حيث تم مداهمة المكان وتوقيف المعنيين وإقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

وأسفرت العملية عن توقيف 11 شخصا تتراوح أعمارهم بين 21 و45 سنة، من بينهم 10 من جنسية مغربية.

كما تم حجز مبلغ مالي قدره 545 أورو و 390 درهم مغربي، و10 جوازات سفر وهواتف نقالة.

وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشكوك فيهم أمام النيابة المختصة حول الشروع في تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وعدم التبليغ عن جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة. ومحاولة الهجرة الغير الشرعية عبر البحر وإيواء الأجانب بدون رخصة.