وهران: تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات

تمكن عناصر من فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تهريب المخدرات من المغرب

وحسب ذات المصالح، فقد مكنت العملية من حجز 17 ألف و735 قرص مهلوس من نوع إكستازي. وقرابة 54 كلغ من الكيف المعالج. بالإضافة كذلك إلى استرجاع مبلغ مالي قدره 97 مليون سنتيم و6 هواتف ومركبتين وأسلحة بيضاء.

العملية النوعية تمت استغلالا لمعلومة تفيد بوجود أفراد شبكة إجرامية تتكون من 4 متورطين تتراوح أعمارهم مابين 24 و40 سنة. يقومون بترويج وتهريب هذه السموم من المغرب نحو الجزائر.

بعد تحريات واسعة تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، تم توقيف المشتبه فيهم مع حجر 17735 قرص إكستازي على شكل حلوى كمجسمات مختلفة الألوان كانت مخبأة داخل حقيبة للأطفال للتمويه، 53كلغ و700غرام من الكيف المعالج، 180غرام من مسحوق الإكستازي، مبلغ مالي قدره 97مليون سنتيم من عائدات الترويج، 6 هواتف نقالة، مركبتين تستعملان في نشاطهم الإجرامي، وأسلحة بيضاء من الصنف السادس.