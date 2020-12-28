وهران: تفكيك شبكة إجرامية متورطة في عمليات السرقة والسطو

تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، ببن فريحة، دائرة قديل، في وهران، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة من أربعة أشخاص.

وحسبما علم اليوم الاثنين من خلية اتصال هذه الهيئة الأمنية، فإن المجموعة الإجرامية، متورطة في عمليات السرقة والسطو.

وأسفرت هذه العملية عن توقيف المشتبه بهم الأربعة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و21 سنة.

وتم استرجاع مبلغ 4.74 مليون دج، ومجوهرات بقيمة 1.54 مليون دج –يضيف ذات المصدر-.

وتعود حيثيات القضية -وفقا لما جاء في العرض- إلى شكوى قدمها أحد الضحايا الذين تمت سرقة منزلهم.

حيث تمكن المحققون في ظرف قياسي من التعرف على المشتبه بهم الذين اتضح أن لديهم سوابق في العديد من عمليات السطو بالمنطقة.

وعثر المحققون عند تفتيش منازل المشتبه بهم على مبالغ مالية قدر مجموعها بنحو4.74 مليون دج والذهب بقيمة 1.54 مليون دج.

وتم تقديم الموقوفين الأربعة، اليوم الإثنين، أمام العدالة، وفقا للمصدر ذاته.