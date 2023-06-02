وهران: تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تخريب وسرقة السكك الحديدية

تمكنت عناصر من فرقة الدرك الوطني بحاسي بن عقبة في وهران من وضع ضع لنشاط شبكة اجرامية. مختصة في سرقة وتخريب السكة الحديدية متكونة من 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و40 سنة.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بمحاولة مجموعة اجرامية التخطيط لتخريب خطوط السكة الحديدية. في شطره الرابط بين مدينة َوهران وارزيو المار بالمنطقة الصناعية لحاسي بن عقبة.

ليتم مباشرة بعد تلقي الابلاغ تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان أين تم ضبط شخصين. يقومان بتفكيك خطوط السكك الحديدية بغرض السرقة. حيث تم توقيفهما واقتيادهما ابي مقر الدرك لاستكمال التحقيقات معهما بعد استرجاع كافة المسروقات.

وقد أسفرت عملية التحقيق مع الموقوفين إلى تحديد هوية المتورطين الأربعة الآخرين حيث. وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم مداهمة منازلهم تم توقيفهم واسترجاع شاحنة كانت تستعمل في نقل المسروقات.

وقد تبين أنه من بين المتورطين الموقوفين تاجر في الخردوات الحديدية والبلاستيكية. حيث تم حجز بعين المكان 285 كلغ من الحديد المسروق، عتاد يستعمل في تخريب السكك الحديدية إلى جانب سيارة وشاحنة.