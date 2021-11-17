وهران: تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تزوير العملة الوطنية
تمكنت عناصر من الأمن الحضري الأول بولاية وهران، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تزوير العملة الوطنية تورط فيها 4 أشخاص.
وتتراوح أعمار الموقوفين ما بين 26 و33 سنة من بينهم مسبوقين قضائيا. أين تم ضبط بحوزتهم 350 ورقة نقدية من فئة 2000 دج بقيمة 70 مليون سنتيم. إلى جانب مبلغ من العملة الحقيقية يقدر بـ 73520 دج.
كما تم في نفس السياق حجز معدات تزوير متمثلة في 3 طابعات آلية، شاشتي عرض، وحدتين مركزيتين و7 علب للأوراق البيضاء. بمجموع 35 علبة تحوي 5000 ورقة بيضاء.
كما جاءت العملية بناء على معلومات تفيد قيام أحد المتورطين في الشبكة يتداول أوراق نقدية مزوّرة بولاية وهران. لتباشر ذات العناصر تحرياتها بإقليم وهران بحي سان انطوان. أين تم حجز بحوزتهم 11 ورقة نقدية مشبوهة وسلاح أبيض.
بالمقابل واستكمالا للتحقيقات وبعد تمديد الاختصاص، وأخذ إذن بالتفتيش تم الإيقاع بباقي أفراد الشبكة وحجز 303 ورقة نقدية من فئة 2000دج.
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الإيقاع بمروجي كوكايين وسط مدينة عين الترك في وهران
تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من تفكيك جماعة أشرار مختصة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة.
أين تم توقيف خلالها 3 أشخاص بولاية وهران مع حجز 14 كيسا بلاستيكيا من مادة الكوكايين بوزن 5.9 غ ومبلغ 175000دج من عائدات الترويج.
كما جاءت العملية استغلالا لمعلومات تفيد بقيام أفراد الشبكة بترويج هذه السموم بولاية وهران. مستخدمين دراجة نارية قصد التمويه والتملص من قبضة مصالح الأمن.
وبعد ترصد تحركاتهم المشبوهة وبعد وضع خطة محكمة تم الإطاحة بهم وسط مدينة عين الترك بوهران في حالة تلبس على متن دراجة نارية وبحوزتهم كمية من المخدرات الصلبة.
واستكمالا للتحقيقات تم تحديد هوية شريكهم الثالث َوتوقيفه. بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية أين تم حجز مبلغ مالي من عائدات الترويج قدره 175000دج.
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