وهران: تفكيك شبكة إجرامية مختصة في صنع والاتجار بالأسلحة والذخيرة الحية

تمكنت عناصر من المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن وهران من الإيقاع بشخصين ينشطان ضمن شبكة إجرامية مختصة في صنع والاتجار بالأسلحة والذخيرة الحربية من مختلف الأصناف والأنواع.

العملية النوعية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط مشبوه لأحد أفراد الشبكة الذي يحوز سلاحا ناريا وأغلالا حديدية من دون رخصة. وبعد تكثيف التحريات تم توقيفه وتحويله للمصلحة للتحقيق معه.

التحريات الأولية مكّنت من تحديد هوية شريكه الثاني. وبعد استصدار إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية. تم حجز مسدسين مختلفين، 4 بنادق صيد مزدوجة الماسورة، منظار قنص. 4471 خرطوشة ذات عيارات مختلفة، 1 كلغ من البارود وكمية كبيرة من الذخيرة الحية والمستعملة، 50 كلغ من مادة الرصاص، 4 أحزمة خاصة بحمل الخراطيش، 165 خرطوشة مستعملة وفارغة ومبلغ يفوق 152 مليون سنتيم.