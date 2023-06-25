وهران: تفكيك شبكة إجرامية وحجز أزيد من قنطار كيف معالج قادمة من المغرب

تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران. من تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود مختصة في تهريب المخدرات كانت قادمة من المغرب.

وأسفرت العملية عن توقيف 6 أشخاص تتراوح ما بين21و 55سنة من بينهم شخص محل أمر بالقبض في قضايا مماثلة.

كما تم حجز قنطار و65كلغ من الكيف المعالج ومركبة كانت تستعمل في عملية نقل المخدرات والتوزيع.

بالاضافة الى ذلك تم حجز بندقيتي صيد بحري و9 هواتف نقالة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم أحيلوا بموجبها أمام العدالة أين تم ايداعهم الحبس المؤقت.