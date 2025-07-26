وهران.. تفكيك شبكة إجرامية وحجز أكثر من 18 كلغ “كوكايين”

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة SRLCO بوهران، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود وحجز أكثر من 18 كلغ من المخدرات الصلبة “كوكايين”.

حيث مكنت العملية من تفكيك الشبكة التي ينطلق نشاطها من المغرب، وحجز كمية من المخدرات الصلبة “كوكايين”. قدر وزنها بـ 18.048 كلغ وتوقيف 07 أشخاص بالإضافة إلى استرجاع مبالغ مالية معتبرة من العائدات الاجرامية.

فيما تم استرجاع مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بأزيد من 05 ملايير و318 مليون سنتيم. ومبلغ مالي بالعملة الأجنبية يقدر بـ37770 أورو من العائدات الإجرامية.

بالإضافة إلى 04 مركبات من مختلف الأنواع كانت تستعمل في تنفيذ الأعمال الإجرامية ودراجة مائية JET SKI ودراجة نارية. كما تم استرجاع بندقيتي (02) صيد و113 خرطوشة عيار 12 ملم.

حيث تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران.

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