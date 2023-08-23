وهران: تفكيك شبكة إجرامية وحجز 17 كلغ قنب هندي

تمكنت عناصر من الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة وادي تليلات بوهران من الاطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات.

وأسفرت العملية، عن توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 39 و42 سنة.

وتمت العملية استغلالا لمعلومات تفيد بقيام أفراد الشبكة بترويج ونقل وتسليم هذه السموم متخذين من مساكنهم وكرا للتخزين.

حيث وبعد مراقبة وترصد نشاطهم المشبوه واستصدار الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي تليلات بالتفتيش والتوقيف، وتمديد الإختصاص تم توقيف المتوطين.

وأسفرت العملية عن حجز 17 كلغ و 200 غرام من القنب الهندي. ومبلغ مالي من عائدات الترويج قدره 4 ملايين سنتيم، ومركبتين تستعملان في نقل هذه السموم.