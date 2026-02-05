وهران: تفكيك شبكة إجرامية وحجز 45 كلغ من الكيف

تمكنت مصالح أمن ولاية وهران ممثلة في فرقة البحث والتدخل من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في المتاجرة بالمخدرات. مع حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج قدرت بـ45 كلغ وتوقيف 4 أشخاص متورطين في القضية.

العملية تمت بناء على استغلال معلومات مؤكدة تفيد بقيام أحد أفراد الشبكة بنقل كمية من المخدرات على متن مركبة لغرض إبرام صفقة بيع. وعقب ترصد ومراقبة دقيقة لتحركات المشتبه فيه. تم توقيفه وضبط كمية تقدر بـ5 كلغ من الكيف المعالج داخل المركبة. ليتم تحويله إلى المصلحة المختصة وفتح تحقيق معمق في القضية.

ومواصلة للتحقيقات، تمكن محققو الفرقة من تحديد هوية باقي عناصر الشبكة وكذا المسكن المستعمل في تخزين المخدرات. وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا. تم تنفيذ عملية مداهمة أسفرت عن توقيف باقي المتورطين وحجز 40 كلغ إضافية من الكيف المعالج. بالإضافة كذلك إلى جانب مبلغ مالي يقدر بـ28 مليون سنتيم من عائدات الترويج.

وقد تم تحرير إجراء قضائي ضد الموقوفين بتهم تتعلق بجناية الاستيراد، الحيازة، التخزين، النقل، التوزيع والمتاجرة بالمخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود. إضافة إلى تهم تبييض الأموال والتهريب. وهي أفعال تشكل تهديدا خطيرا للاقتصاد الوطني والصحة العمومية. حيث تم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة وصدر في حقهم أمر إيداع.

