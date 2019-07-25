وهران.. تفكيك شبكة إجرامية وطنية مختصة في المتاجرة بالزئبق

تمكنت عناصر من الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني لوهران بالتنسيق مع الفرقة الاقليمية لدرك بئر الجير شرق من الإطاحة شبكة إجرامية وطنية مختصة في المتاجرة بالزئبق .

الشبكة مختصة في ترويج والمتاجرة في مادة الزئبق المستعمل والأحجار الكريمة المستعملة خصوص في طقوس الشعوذة.

اين تم توقيف 8 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 إلى 45 سنة تم ضبط بحوزتهم 150غ من الزئبق الابيض و3 غ من الزئبق الأحمر الذي يفوق سعر هذا الأخير ملياري سنتيم.

إلى جانب استرجاع حجرة كريمة ومبلغ مالي يتجاوز 15 مليون سنتيم يعتبر من عائدات المتاجرة بهذه المواد ناهيك عن 3 سيارات كان يستغلها أفراد الشبكة في تنقلاتهم.

حيث واستغلالها لمعلومات وردت إلى ذات العناصر مفادها نشاط شبكة إجرامية في الترويج والمتاجرة بالزئبق والمواد الثمينة الخالصة.

تم المباشرة في التحقيقات أسفرت بعد تنشيط عنصر الاستعلام عن الإطاحة بشخصين على مستوى محور الدوران الصديقين كانا على متن سيارة من نوع مثيرة تم ضبط بحوزتهم بعد إخضاع المركبة للتفتيش خليط من التراب ومعدن اصفر بوزن 5 غ.

وبعد التحقيق معهم عقب اقتيادهما اكثر الدرك تم الوصول إلى متورطين آخرين كانا على متن سيارة من نوع سامبول تم العثور بحوزتهما على قنينة زجاجية بها 3 غ من الزئبق الأحمر و150 غ من الزئبق الأبيض كانت مخبأة باحكام داخل المركبة.

فيما تم إلقاء القبض على آخر إلى جانب 3 أشخاص آخرين كانوا على متن سيارة من نوع شيفروليه تم ضبط بحوزتهم على كريمة بيضاء تحتوي على حجرة كريمة ثمينة جدا بوزن 68 غ.

حيث تم اقتياد الموقوفين المنحدرين من وهران، تلمسان، سيدي بلعباس وتيسمسيلت إلى مقر الدرك لاستكمال التحقيقات معهم قبل تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة للبث في قضيتهم.