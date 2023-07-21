وهران: تفكيك شبكة تتاجر بالمخدرات وحجز 21 ألف قرص مهلوس

تمكنت عناصر من فرقة البحث و التدخل B.R.I بأمن ولاية وهران من تفكيك جمعية أشرار. تورط أفرادها في إرتكاب جناية الإتجار غير الشرعي بالمؤثرات مع حجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 21282 قرص مهلوس من نوع بريغابلين 300ملغ.

كما تم خلال العملية توقيف 03 أشخاص، تتراوح أعمارهم مابين29 و 40سنة. حيث تعود الوقائع إلى المعلومات المحصل عليها ميدانيا من قبل عناصر المصلحة. والتي مفادها قيام أفراد هذه الشبكة بترويج هذه السموم على مستوى القطاعات الحضرية.

كما أسفرت العملية عن حجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 21282 قرص مهلوس من نوع بريغابلين 300ملغ. كانت مخبئة بالاحكام داخل سيارة ،حجز 04 هواتف نقالة ، سلاح أبيض من الحجم الكبير، حجز مركبتين التي كانت تستغلها أفراد الشبكة الاجرامية في نشاطهم المشبوه. ليتم تحرير إجراء قضائي ضد أفراد الشبكة سيحالون بموجبه أمام العدالة.