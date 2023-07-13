وهران: تفكيك شبكة دولية لتنظيم رحلات “الحرقة” وتوقيف 28 مغربي و4 جزائريين

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوهران من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية مختصة في تنظيم رحلات الإبحار السري عبر البحر.

وحسب بيان لمصالح “الدرك” فإن العملية مكنت من توقيف 32 شخصا، منهم 28 من جنسية مغربية و 4 جزائريين. وتعمل الشبكة على تنظيم رحلات الإبحار السري إنطلاقا من دولة المغرب نحو إسبانيا مرورا بالجزائر.

وأضاف البيان، أن العملية مكّنت من حجز مبلغ مالي من العملة الأجنبية يقدر بـ 1640 أورو. بالإضافة كذلك إلى حجز 4 سيارات سياحية و مبلغ مالي يقدر بـ 520 مليون سنتيم. ناهيك عن حجز 510 درهم مغربي و 75 ليرة تركية. و قارب مزوّد بمحرك.