وهران.. تفكيك شبكة دولية لـ”الحرقة” وتوقيف 72 شخصا بينهم 13 مغربيا و13 سوريا

نجحت مصالح قيادة الدرك الوطني بوهران، في وضع حد لنشاط شبكات إجرامية دولية مختصة في تدبير رحلات الإبحار السري مع إحباط عدة محاولات للهجرة غير الشرعية.

وحسب بيان السلك النظامي ذاته، فإن العمليات جاءت بفضل تكثيف التحريات والإستغلال الأمثل للمعلومة أين تم تجسيد خطة محكمة أفضت إلى تتبع نشاط وأماكن تواجد عناصر هاذه الشبكات عن طريق القيام بنقاط مراقبة وتفتيش ومداهمات مختلفة عبر كل المنافذ والمحاور وكذا أماكن نشاطها.

وأسفرت العمليات- يضيف المصدر ذاته- عن توقيف 72 شخصامن بينهم 13 من جنسية مغربية و13 من جنسية سورية.

كما أسفرت أيضا عن حجز 3 قوارب نزهة مزود بمحركات مختلفة القوة ودراجة مائية، مركبة نفعية، سيارة سياحية ودراجة نارية، ومبلغ مالي قده 83000 دج، 6050 أورو و768 دولار، 23 صفيحة بنزين سعة 30 لتر، بوصلة، جوازات سفر وهواتف نقالة.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة. استناذا إلى البيان ذاته.