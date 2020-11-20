وهران: تفكيك شبكة مختصة في تزوير المحررات الإدارية وتقليد الأختام

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية وهران من تفكيك جمعية أشرار.

وتورط أفراد الشبكة في تزوير محررات إدارية رسمية باستعمال أختام مقلدة لهيئات إدارية، النصب والاحتيال.

بالإضافة إلى إنتحال صفة مع توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 35 و65 سنة من بينهم مسبوقين قضائيا ومحل بحث.

كما تم حجز 5 محرارات إدارية مزورة، جهاز إعلام إلي، محمول، مبلغ مالي قدر بـ4.8 مليون سنتيم و3 مركبات.

العملية تمت بعد تحريات واسعد حول نشاط أفراد الشبكة والتي مفادها قيام أفراد الشبكة بتنفيذ مخططاتهم الإجرامية باستعمال طرق النصب والاحتيال والتزوير في محررات إدارية رسمية قصد الإيقاع بضحاياهم.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية واستصدار إذن بالتوقيف والتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن تمكن عناصر الفرقة من تحديد هويات أفراد الشبكة ومكان تواجدهم.

حيث وبعد وضع خطة محكمة تم الإطاحة بهم مع حجز بحوزتهم 5 محررات إدارية مزورة، جهاز إعلام آلي محمول يستعمل في عملية التزوير، مبلغ مالي قدره 4.8 مليون سنتيم من عائدات النصب والاحتيال، 4 هواتف نقالة و3 مركبات نفعية.