وهران.. تفكيك شبكة مختصة في تزوير ملفات الفيزا تنشط بوكالة سفر

فككت فرقة البحث والتدخل للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، شبكة مختصة بتزوير محررات إدارية خاصة بملفات التأشيرة مع النصب والإحتيال.

وتمت العملية النوعية لذات العناصر، بناءً على معلومات، تبعتها تحقيقات موسعة إستغلالًا، لمعلومات تفيد بنشاط شبكة إجرامية منظمة في تزوير ملفات طلبات التأشيرة نحو دول أوروبية.

‏وأسفرت التحقيقات عن تحديد هوية أفراد العصابة حيث وبعد إستصدار إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية بتفتيش وكالة أسفار بوسط مدينة وهران تم ضبط وحدتي مركزية لجهاز إعلام آلي، شاشة تلفاز، آلتي سكانير، آلة لعد النقود، مكبري صوت صغيري الحجم، طابعتين، عدد من شرائح الهاتف النقال لمختلف المتعاملين، هواتف نقالة، ختام خاصة بوكالة سفر وجوازات سفر.

وإستكمالًا للتحقيقات تم حجز مركبة ملك لصاحب الوكالة، تم بعد إخضاعها للتفتيش ضبط بداخلها على هاتفين نقالين، مبلغ مالي من العملة الصعبة قدر بـ500 أورو، بطاقة تسجيل المركبات، سجل تجاري لمكتب الأعمال، 4 جوازات سفر، بطاقة تعريف وطنية بوميترية ورخصتي سياقة.