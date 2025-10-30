وهران: تفكيك شبكة نصب يقودها تاجر أدوات كهرومنزلية بالتقسيط

تمكنت مصالح البحث والتحري التابعة للدرك الوطني بوهران من تفكيك قضية إحتيال خطيرة تورط فيها تاجر مختص في بيع الأدوات الكهرومنزلية بالتقسيط. كان يقوم بتضخيم فواتير الزبائن بإضافة منتجات لم يقتنوها ما تسبب في خسائر مالية معتبرة لضحاياه.

القضية تعود إلى تلقي المصالح الأمنية عدة شكاوى من مواطنين ليباشر أفراد مصلحة البحث والتحري تحقيقا معمقا أفضى إلى تحديد هوية المشتبه فيه. ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 30 سنة ينشط في مجال بيع الأدوات الكهرومنزلية بالتقسيط بتواطؤ زوجته البالغة 28 سنة من العمر.

التحريات كشفت أن المشتبه فيهما كانا يقومان بتزوير العقود والفواتير الخاصة بالزبائن عبر إدراج منتجات غير مصرح بها. لترتفع القيمة الإجمالية للفواتير أحيانا إلى 180 مليون سنتيم للضحية الواحدة مقابل أرباح غير مشروعة تقدر بعشرات الملايين.

وخلال عملية المداهمة، تم حجز سيارة سياحية ومبلغ مالي يفوق 360 مليون سنتيم إلى جانب جهاز حاسوب محمول، حوامل مغناطيسية. أختام شخصية، لوحة إلكترونية، هاتف نقال، سجلات تجارية. وصولات بريدية وملفات زبائن استخدمت جميعها في عمليات النصب والتزوير.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا بوهران. بتهم تتعلق بـجنحة النصب والاحتيال وتزوير محررات عمومية ورسمية.