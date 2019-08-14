وهران : تفكيك شبكة وطنية مختصة في المتاجرة بالأقراص المهلوسة

أطاحت عناصرمن الفرقة الاقليمية لدرك حاسي بن عقبة بالتنسيق مع أفراد من الجيش بوهران بشبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات العقلية.

وحسب مصادر لـ النهار فإن الشبكة تنشط ما بين الولايات استغلالا لمعلومات تفيد بمحاولة تمرير كمية من الأقراص المهلوسة إلى وهران.

ليتم بعد وضع خطة محكمة التنفيذ من توقيف سيارة من نوع رونو كليو على مستوى الطريق الوطني رقم 46.

والرابط بين بلديتي قديل وحاسي بن عقبة كان على متنها4 أشخاص أعمارهم ما بين 29 و31 سنة ومن ضمنهم قاصر.

حيث وبعد إخضاع المركبة لتفتيش دقيق تم ضبط بداخلها على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

قدرتها مصادرنا ب 1050 قرص مهلوس من نوع بريقابالين 300 غ.

أين كانوا بصدد المتاجرة بها ليتم اقتيادهم إلى مقر فرقة الدرك الوطني لحاسي بن عقبة.

لإستكمال التحقيقات معهم قبل تقديمهم أمام الجهات القضائية للبث في قضيتهم.