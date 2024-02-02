وهران: تفكيك شبكة وطنية مختصة في تهريب المخدرات

نجحت وحدات الدرك الوطني بوهران من الإطاحة من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تنشط عبر عدد من الولايات، مختصة في تهريب المخدرات.

العملية وحسب بيان الدرك الوطني جاءت إثر توقيف شخصين مشبوهين بحوزتهما كمية من المخدرات.

ليتم على الفور تكثيف التحريات التي أفضت إلى تحديد هوية باقي عناصر الشبكة، وبعد انتهاج خطة مُحكمة تم توقيف المشتبه فيهم وتفتيش منازلهم.

وأسفرت العملية عن توقيف 6 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 26 و37 سنة، من بينهم شخصين مسبوقين قضائيا.

ومكنت العملية من حجز ما يقارب 12 كلغ من الكيف المعالج وكيسين صغيرين من مسحوق أقراص مهلوسة. بالإضافة إلى مبلغ مالي قدربـ 110.000 دج، مركبتان نفعيتان، جهاز إعلام آلي محمول وهواتف نقالة.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة حول جناية حيازة المخدرات (كيف معالج) من أجل البيع والوضع للبيع، الحصول والشراء قصد البيع والنقل والشحن عن طريق العبور من طرف جماعة إجرامية منظمة، جناية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الإقتصاد الوطني والصحة العمومية وجناية تبييض أموال ناتجة من عائدات نشاط إجرامي.