وهران.. تفكيك شبكتي ترويج المهلوسات وحجز 2335 قرص

فككت عناصر فرقة قمع الإجرام بالتنسيق مع فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات التابعتين للشرطة القضائية بوهران شبكتي متاجرة بالاقراص المهلوسة.

اين تم حجز 2335 قرص من مختلف الأنواع مع إلقاء القبض على 6 متورطين تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 40 سنة.

وهي العملية التي تمت استغلالا لمعلومات مفادها نشاط شبكة في المتاجرة وترويج هذه السموم حيث وبعد مباشرة تحريات معمقة بعد وضع خطة محكمة تم الايقاع بالمتورط الرئيسي بالقرب من محطة سيارات الأجرة إيسطو وبحوزته 1199 قرصا من نوع “بريغابالين”.

واستكمالا للتحريات تم الوصول الى شريكه الثاني تم بعد تفتيش مسكنه ضبط 529 قرصا من نفس النوع إضافة إلى سلاح أبيض من نوع بوشية.

في عملية تانية لنفس الفرقة تم الايقاع بالشبكة الثانية مع توقيف 04 أشخاص من بينهم مسبوق قضائي ضبطوا متلبسين بإبرام صفقة على مستوى حي سان بيار. أين تم حجز 610 قرص مهلوس من نوع ريفوتريل كانت مخبأة داخل كيس بالصندوق الأمامي لمركبة ،كما تم حجز مركبة من نوع رونو ردراجة نارية من نوع سيم.