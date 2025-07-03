وهران: تفكيك عصابة تستهدف سائقي “تطبيقات الهاتف” لسرقة سياراتهم

نجحت عناصر من الشرطة القضائية بوهران ممثلة في فرقة مكافحة سرقة المركبات. في تفكيك شبكة إجرامية خطيرة متورطة في سرقة المركبات باستعمال العنف.

حيث كانت العصابة تستهدف على وجه الخصوص السائقين المتعاقدين مع شركة “يسير” من خلال إستدراجهم إلى أماكن معزولة وسلبهم مركباتهم تحت التهديد بأسلحة بيضاء.

العملية جاءت عقب شكوى تقدم بها أحد الضحايا أكد فيها تعرضه لاعتداء وسرقة مركبته من قبل مجهولين. ليباشر عناصر الفرقة تحريات دقيقة جمعت بين العمل الميداني والتقني مع الإستعانة بالمصادر الإستعلاماتية. ما مكنهم من تحديد هوية أفراد الشبكة الإجرامية وأماكن تواجدهم.

وقد أسفرت العملية عن توقيف أربعة أشخاص من بينهم مسبوقون قضائيا بعضهم محل بحث بموجب أوامر بالقبض في قضايا مماثلة. وبعد التنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية. تم تنفيذ أوامر بتوسيع الإختصاص من أجل توقيف المتورطين وتفتيش أماكن نشاطهم حيث تم استرجاع مركبتين محل سرقة.

وتم إعداد ملف قضائي ضد الموقوفين قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة التي أصدرت في حقهم أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت.

وتندرج هذه العملية ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها مصالح أمن ولاية وهران لمحاربة الجريمة بمختلف أشكالها خاصة تلك التي تمس أمن الأشخاص وممتلكاتهم، حيث تؤكد المصالح الأمنية عزمها على مواصلة التصدي لمثل هذه الشبكات الإجرامية بكل صرامة.

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