وهران.. تفكيك عصابة تهريب دولية واسترجاع 25 سيارة

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في التهريب الدولي للمركبات.

مصالح الأمن أوضحت في بين لها، أن العصابة كانت تهرب المركبات عن طريق التزوير واستعمال المزور في المحررات الرسمية (ملفات قاعدية ).

هذا ومكنت عملية الإطاحة بهذه الشبكة الإجرامية التي لم يتضح عددها بعد، من استرجاع 25 مركبة سياحية من أنواع bmw ، Citroën، peugeot، وكذا حجز 37 ملف.