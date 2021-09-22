وهران: تفكيك ورشة سرية تصنع الخل بمواد سامة ومسرطنة

تمكنت فرقة مشتركة بين أعوان الرقابة والمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ومصالح الأمن بوهران من كشف ورشة سرية لصناعة الخل بمواد سامة ومسرطنة.

العملية تمت بناءا على معلومات، وردت لمنظمة حماية المستهلك ومديرية التجارة، بخصوص نشاط ورشة غير شرعية لصناعة الخل بحي تيرقو.وبعد المداهة والتفتيش تم حجز 4 آلاف قارورة خل مدون عليها “طبيعي” مصنوع من حمض الخل الصناعي المليء بالشوائب والمعادن الثقيلة السامة والمسرطنة.

كما تم ضبط كميات هامة من مواد التنظيف، تنتجها نفس الورشة دون مراعاة الشروط الصحية، ومعايير النظافة الشخصية والعامة.وفق ما ذكرته المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك.

وذكر صاحب الورشة ان إنتاج الخل، يوجه في مجمله إلى مورد متعاقد مع المؤسسات العقابية للغرب.وأن آخر تحاليل للمنتوج تعود لـ 2017، و وسم القارورة يحمل سعة 750سل، إلا أن القارورة لا تتعدى سعتها الحقيقية 450 سل.

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