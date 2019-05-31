وهران.. تفكيك ورشة سرية لصناعة الشمة بالمنطقة الصناعية لحاسي عامر

تمكنت عناصر من فرقة حماية البيئة التابعة لمجموعة الدرك الوطني بوهران من تفكيك ورشة سرية لصناعة الشمة بطريقة غير قانونية.

استغلالا لمعلومات واردة الى افراد فرقة حماية البيئة بوهران مفادها وجود ورشة سرية لصنع مادة الشمة بطريقة غير شرعية بالمنطقة الصناعية لحاسي عامر بلدية حاسي بونيف.

حيث وعلى الفور وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية وبواسطة اذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل تم تشكيل دورية من طرف افراد الفرقة.

وبالاستعانة بأفراد خلية الشرطة التقنية التابعين للمجموعة تم تفتيش الورشة حيث تم حجز حوالي 25 طن من المادة أولية لصناعة التبغ (الشمة).

حوالي15 طن من مادة أولية تسمى TERRE DUATOME، حوالي 622 علبة من مادة التبغ (الشمة) نوع النرجس كل علبة بها 240 وحدة، حوالي 20 حزمة كل حزمة بها 72 علبة من مادة التبغ (الشمة) نوع الصحراوية.

وكل علبة تحتوي على 200 وحدة، 103 حزمة كل حزمة بها 64 علبة من مادة التبغ (الشمة) نوع العصفور كل علبة تحتوي على 200وحدة، 174 دلو من مادة التبغ مجهزة للتوضيب كل دلو يزن14كغ و6 آلات لصناعة مادة التبغ (الشمة) بقيمة مالية قدرت بأكثر من 1.400.000 مليون سنتيم.