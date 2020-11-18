وهران: تفكيك 3 شبكات تنظّم رحلات حرقة وحجز معدات إبحار سري

تمكنت عناصر أمن دائرة عين الترك والأمن الحضري بوسفر بولاية وهران من الايقاع بـ 3 شبكات مختصة في تنظيم رحلات إبحار سري.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم توقيف خلالها 8 أشخاص وعتاد مخصص في عمليات الإبحار السري.

العمليات المتفرقة تمت استغلالا لمعلومات تفيد بخطط لشبكات إجرامية لتنظيم رحلات حرقة انطلاقا من شواطئ عين الترك.

وكثفت ذات العناصر من تحرياتها بمراقبة وترصد تحركاتهم المشبوهة اسفرت في ظرف وجيز من تحديد هوياتهم ومكان تواجدهم.

وافضت عملية توقيفهم بعد استفاء كافة الإجراءات القانونية إلى حجز قاربين من نوع بوطي، محركين أحدهما من نوع “ماركيري” بطول 5.40 متر وبقوة 115حصان والثاني من نوع “CANOT بطول 5.20 متر وبقوة 80حصان، بوصلتين، مبلغ مالي يقدر بـ10ملايين سنتيم، 9 هواتف نقالة بالإضافة إلى 3 مركبات.