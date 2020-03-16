وهران: تنصيب خلية أزمة متعددة القطاعات للوقاية من فيروس كورونا

أشرف والي ولاية وهران، مساء أمس، على تنصيب خلية أزمة متعددة القطاعات، للوقاية من فيروس كورونا، ومتابعته ومكافحته.

وتضم الخلية، ممثلي الأسلاك الأمنية، الجمارك الجزائرية ومختلف القطاعات الأخرى المعنية على غرار الصحة، العدالة، التربية، المالية، التجارة، التكوين والتعليم المهنيين، التعليم العالي، الشباب والرياضة، الإتصال والثقافة، الصناعة والمناجم.

وقد أسدى الوالي تعليمات تهدف إلى رفع درجة اليقظة، وتعزيز قدرات العمل الاستباقي للحد من انتشار الفيروس.

كما طالب الوالي بشن حملة اعلامية واسعة، من أجل تحسيس المواطنين باتخاذ كل الاحتياطات الضرورية.