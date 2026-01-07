وهران: تنظيم الطبعة الخامسة للصالون الدولي للصحة والسياحة العلاجية في هذا التاريخ

وتُقام هذه الطبعة برعاية وزارة السياحة والصناعة التقليدية. ما يعكس الأهمية التي تُوليها السلطات العمومية لتطوير قطاع السياحة الطبية والاستثمار الطبي في الجزائر, حسبما أكده لوأج محافظ الصالون, ياسر بدور.الذي أبرز دور هذا الصالون كمنصة للتبادل والتعاون والترويج للخبرة الوطنية والدولية في هذا المجال.

سيشارك أكثر من 40 عارضا وطنيا وأجنبيا في الطبعة الخامسة من الصالون الدولي للصحة والسياحة العلاجية والاستثمار الطبي. المزمع تنظيمها بمدينة وهران يومي 5 و6 فيفري المقبل. حسبما علم اليوم الأربعاء من محافظ التظاهرة.

وأوضح ذات المتحدث أن هذه التظاهرة. التي تنظمها وكالة “فارمكس كونسولتينغ”. تهدف إلى تعزيز مكانة الجزائر كمركز إقليمي للعلاج والسياحة العلاجية. والاستثمار الطبي. من خلال تسليط الضوء على الفرص المتاحة في مجالات الطب المتخصص, والعلاج بالمياه المعدنية, والعلاج بمياه البحر. فضلا عن الخدمات الصحية المبتكرة.

كما يهدف الصالون, يضيف الدكتور بدور. إلى أن يكون فضاء للحوار الاستراتيجي.وتعزيز التميز الطبي, وتثمين الإمكانيات الجزائرية. في مجالي الصحة والسياحة الطبية.

وتركز الطبعة الخامسة على تطوير السياحة الطبية والعلاج بالمياه المعدنية. وتحسين المسار العلاجي للمرضى. وتعزيز جاذبية الاستثمار الطبي في الجزائر. إلىجانب دعم التعاون الدولي ونقل المعرفة.

وسيُسجل الصالون مشاركة مؤسسات رسمية، وهياكل استشفائية. وعيادات متخصصة، ومراكز للعلاج بالمياه المعدنية والعلاج بمياه البحر، إضافة إلى مهنيين في مجالي الصحة والسياحة، وخبراء، وأكاديميين، ومتعاملي السياحة الطبية.

وبالمناسبة، تم تسطير برنامج علمي ثري يضم محاضرات وورشات عمل،ومائدات مستديرة، وفضاءات للعرض،ولقاءات ثنائية بين المتعاملين, بما يسمح بتبادل الخبرات ومناقشة التحديات الراهنة. والآفاق المستقبلية للقطاع.