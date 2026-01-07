إعــــلانات
الوطني

وهران: تنظيم الطبعة الخامسة للصالون الدولي للصحة والسياحة العلاجية في هذا التاريخ

بقلم النهار أونلاين
وهران: تنظيم الطبعة الخامسة للصالون الدولي للصحة والسياحة العلاجية في هذا التاريخ
  • 45
  • 0

سيشارك أكثر من 40 عارضا وطنيا وأجنبيا في الطبعة الخامسة من الصالون الدولي للصحة والسياحة العلاجية والاستثمار الطبي. المزمع تنظيمها بمدينة وهران يومي 5 و6  فيفري المقبل. حسبما علم اليوم الأربعاء من محافظ التظاهرة.

وتُقام هذه الطبعة برعاية وزارة السياحة والصناعة التقليدية. ما يعكس الأهمية التي تُوليها السلطات العمومية لتطوير قطاع السياحة الطبية والاستثمار الطبي في الجزائر, حسبما أكده لوأج محافظ الصالون, ياسر بدور.الذي أبرز دور هذا الصالون كمنصة للتبادل والتعاون والترويج للخبرة الوطنية والدولية في هذا المجال.

رابط دائم : https://nhar.tv/DIyKs
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer