وهران تهتز على ثاني جريمة قتل في ظرف 48 ساعة بدافع السرقة

اهتزت مدينة وهران على تاني جريمة قتل في ظرف 48 ساعة بعد العثور على جثة شاب مقتولا شنقا بشقته المتواجدة على مستوى مجمع السكنات الترقوية العمومية LPP بمنطقة حياة ريجنسي في وهران.

حيثيات اكتشاف الجريمة تعود لاقدام بعض الجيران بابلاغ مصالح الأمن بانبعاث روائح كريهة من داخل احدى شقق سكنات LPP بحياة ريجنسي ملك للضحية.

الذي لا يشغلها بل يتفقدها مرات فقط لتتنقل ذات المصالح الى عين المكان.

اين تم العثور على الجثة في حالة تعفن افضت التحقيقات الاولية بعد معاينتها ان صاحبها تعرض للقتل شنقا من طرف مجهولين بدافع السرقة حسب المعلومات الاولية.

في انتظار استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الجريمة وبالتالي التوصل الى تحديد هوية المتورطين فيها.

للإشارة انها ثاني جريمة يتم تسجيلها بولاية وهران في ظرف يومين بعد تعرض كهل يبلغ من العمر 53 سنة لجريمة قتل بشعة.

من طرف مجهولين بحي كوكا التابع للقطاع الحضر بوعمامة.

والذي تم العثور عليه مكبل اليدين وعليه اثار ضرب عديدة بمافة انخاء جسمه قبل خنقه بعدما كان يقوم بحراسة مسكن طور الإنجاز.

وأظهرا التحقيقات الاولية أيضا أنها إرتكبت من طرف مجهولين بدافع السرقة.