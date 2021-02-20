وهران تهتز على وقع جريمتي قتل بعين البية وحي اللوز في ظرف يومين

اهتزت اليوم بلدية عين البية التابعة لدائرة بطيوة في وهران علي وقع جريمة قتلراح ضحيتها شاب في الثلاتينيات من العمر بضربة “بآلة” علي مستوى الراس اردت قتيلا بعين المكان قبل فرار الجاني يعد ارتكابه لفعلته الى وجهة مجهولة.

وهي الحادثة التي سبقتها شجارات يومية منذ حوالي الأسبوع بين الجاني والضحية بسبب خلافات بينهما انتهت بمقتله اليوم على يد جاره بعد تنقله إلى مسكن هذا الأخير اين وجه له وابلا من السب والشتم اثارت غضب الجاني الذي قام بالاعتداء علي غريمه بـ “بالة” بتوجيه له ضربة علي مستوي الراس لفظ على اثرها انفاسه الاخيرة بعين المكان. وبعد ابلاغ الجهات الأمنية تم مباشرة تحقيقاتها للوقوف علي ملابسات الجريمة وتوقيف المتورط فيها والذي لا يزال في حالة فرار.

علما انها تاني جريمة قتل يتم تسجيلها بوهران خلال يومين بعد الأولى التي وقعت اول امس بحي اللوز اين اقدم شاب على ازهاق روح صديق له من نفس الحي بطعنة خنجر اثر نشوب شجار بينهما حيث تم توقيف مرتكب الجريمة الذي اديع الحبس.