وهران.. توافد أزيد من مليوني مصطاف على الشواطئ منذ بداية سبتمبر

عرفت شواطئ ولاية وهران، توافد أزيد من 2 مليون و100 ألف مصطاف، منذ بداية شهر سبتمبر الجاري.

وحسبما نقله اليوم الثلاثاء، موقع التلفزيون الجزائري، عن المديرية الولائية للحماية المدنية، فقد تم خلال نفس الفترة، تسجيل 286 تدخلا مكنت من إنقاذ 97 شخصا من الغرق.

بالإضافة إلى إسعاف 151 شخصا في عين المكان وتحويل 45 شخصا آخرا نحو المراكز الصحية.

وأضاف ذات المصدر، إنه لم يتم تسجيل أي حالة غرق أو ضحايا لحوادث المركبات الملاحية خلال هذه الفترة.

وتجاوز عدد المصطافين الوافدين على 33 شاطئا مسموحا للسباحة خلال النصف الثاني من شهر أوت المنصرم، حوالي 5 ملايين مصطاف.

وتم خلال ذات الفترة، تسجيل 496 تدخلا قام خلالها أعوان حراسة الشواطئ، بإنقاذ 197 شخصا من الغرق.

وكذا إسعاف 198 شخصا في عين المكان وتحويل 74 شخصا آخرا نحو المراكز الصحية.

وسجلت ذات المصالح، في نفس الفترة،4 وفيات جراء حوادث الغرق.