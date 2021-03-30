وهران.. توزيع أكثر من 17 ألف وحدة سكنية قبل عيد الأضحى

أعلن المدير العام المكلف بتسيير الوكالة الوطنية لتحسيين السكن وتطويره “عدل“، اليوم الثلاثاء، عن توزيع أزيد من 17 مسكن في وهران.

وأوضح فيصل زيتوني خلال لقائه بممثلي مكتتبي عدل وهران، أن 5800 وحدة سكنية ستوزع قبل 10 أفريل في احمد زبانة مسرغين.

أما 12 ألف الأخرى ستوزع قبل عيد الأضحى المبارك بالقطب العمراني الحضاري أحمد زبانة.

وعن 2000 وحدة متبقية، سيتم توزيعها عند اكتمال أشغال محطة الرفع والضخ للصرف الصحي التي ستكون على عاتق وكالة عدل.

واستمع المدير العام للوكالة إلى انشغالات المكتتبين منها ما يتعلق بعملية التوزيع المرتقبة، ودراسة الطعون وعن دفع الشطر الاول.

وحضر اللقاء كل من المدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع، والمدير الجهوي لوكالة عدل، والمدير العام المساعد للتسيير العقاري.

إضافة إلى المدير الجهوي لفرع التسيير العقاري وهران .

ومن جهته تفهم المدير العام مطالب المكتتبين وممثليهم، مشيرا أن وكالة عدل ستعمل بنظام مناوبة 8×3، للرفع من وتيرة الأشغال.

وأكد المسؤول، أن أبواب الحوار مفتوحة أمام ممثلي المكتتبين موضحا أنه تم تشكيل لجان متكونة من ممثلين عن مديرية المشاريع.

ومديرية الاكتتاب والتسويق، ومديرية الشؤون القانونية لاستماع إلى انشغالات ممثلي المكتتبين عبر مختلف المديريات الجهوية .