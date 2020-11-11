وهران: توزيع 185 جهازا لقياس الحرارة و20 ألف كمامة على 185 مؤسسة تربوية

قامت مصالح ولاية وهران بمنح 185 مؤسسة تربوية تابعة الطور الابتدائى، مجموعة هامة من وسائل الوقاية من فيروس كورونا.

يأتي هذا في اطار المجهودات المبذولة لتوفير أفضل الشروط للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

وحسب بيان ولاية وهران، تقع هذه المدارس في مجملها بمناطق تسجل حالات تنامي مقلق لانتشار الفيروس.

وتمثلت وسائل الوقاية من فيروس كورونا أساسا في 185 جهازا لقياس الحرارة، و20 الف كمامة.

وتشكل العملية مرحلة أولى من عملية كبرى ستمكن من تزويد المؤسسات بـ 200 ألف كمامة وكميات من السائل المطهر.

وستتواصل هذه التدابير لتشمل مختلف مؤسسات القطاع الأخرى عبر بلديات الولاية، حسب الأولوية.

في نفس السياق تهيب الخلية الولائية بمسؤولي المؤسسات التربوية قصد الاستعمال الراشد لهذه الإمكانات.

والحرص على احترام تدابير البروتوكول الصحي المقرر في هذا السياق، سيما التباعد الجسدي وشروط النظافة والتوعية الصحية.