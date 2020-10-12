وهران: توزيع 20 حافلة نقل مدرسي لفائدة تلاميذ المناطق النائية والمعزولة

أشرف والي وهران، اليوم الاثنين، على تسليم 20 حافلة نقل مدرسي، لفائدة تلاميذ المناطق النائية ومناطق الظل على 18 بلدية.

وحسب ولاية وهران، حضر حفل التسليم كل من رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية وعدد من منتخبي المجلس الشعبي الولائي.

وتم خلال الحفل منح مقررات الاستفادة من حافلات النقل المدرسي التي تم اقتناؤها عن طريق صندوق الضمان والتضامن لوزارة الداخلية.

للإشارة، فقد استفادت ولاية وهران خلال سنة 2019 من 23 حافلة مدرسية، وسيتم مستقبلا اقتناء 20 حافلة نقل مدرسي أخرى.

وسيتن توجيه حافلات النقل المدرسي التي سيتم استلامها مستقبلا، أساسا للتكفل بنقل التلاميذ القاطنين بالمناطق النائية والمعزولة في ولاية وهران.