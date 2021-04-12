وهران: توزيع 8881 وحدة سكنية بمختلف الصيغ

أشرف والي وهران، اليوم الاثنين، بالمسجد القطب عبد الحميد بن باديس، على تسليم رمزي للمفاتيح للمستفيدين من سكنات بمختلف الصيغ.

وتم توزيع 150 سكن عمومي ايجاري ببلدية البرية، 300 سكن عمومي ايجاري ببلدية بوفاطيس، 180 مسكن ترقوي مدعم ببطيوة.

وكذا 88 مسكن ترقوي مدعم بإيسطو، 102 سكن اجتماعي في إطار القضاء على السكن الهش بحي ابن سينا وحي البدر.

بالإضافة إلى 95 مستفيدا من اعانات مالية في إطار بناء السكن الريفي.

وشهدت العملية الأولى توزيع 8881 مسكن بمختلف الصيغ على مستوى الولاية.

وستتبع هذه العملية لاحقا بعمليات أخرى، إلى غاية تجسيد البرنامج المسطر في هذا الخصوص.