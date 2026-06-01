وهران: توقف مصنع تحلية مياه البحر الرأس الأبيض

أعلنت الشركة الجزائرية لتحلية المياه، فرع مجمع سوناطراك، عن توقف مؤقت لمصنع تحلية مياه البحر الرأس الأبيض بولاية وهران. وذلك خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 08 جوان 2026.

ويأتي توقف مصنع تحلية مياه البحر، في إطار عملية صيانة مبرمجة تهدف إلى الحفاظ على الأداء الأمثل للتجهيزات والمنشآت. وتعزيز جاهزيتها التشغيلية، وضمان استمرارية الإنتاج وفق أعلى معايير الجودة والموثوقية.

وتندرج هذه العملية ضمن البرنامج الوطني للصيانة الذي تنفذه الشركة عبر مختلف محطات التحلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. بما يساهم في تأمين التزويد بالمياه الشروب وتعزيز الأمن المائي الوطني. لاسيما خلال فترات الذروة و ارتفاع الطلب لسيما فصل الصيف.

وجددت الشركة الجزائرية التزامها بتوفير خدمة عمومية ذات جودة عالية. ومواصلة جهودها الرامية إلى ضمان استدامة الموارد المائية وخدمة المواطن في أفضل الظروف.

