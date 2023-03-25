وهران.. توقيف أشغال مرقي عقاري خرب الرصيف والطريق العام بحي كاسطور

اعطى والي وهران سعيد سعيود، تعليمات فورية بتوقيف اشغال مرقي عقاري قام بتخريب الطريق العام والرصيف اثناء حفره لاساسات البناية.

وذلك خلال تواجد الوالي في زيارة احي كاسطور، أين امر بتوقيف اشغاله وتعليق رخصة البناء الممنوحة اليه مع فتح تحقيق حوله.

وبخصوص رخص البناء كون حي كاسطور، حي عريق معروف عند سكان الولاية بالسكنات التي لا تتجاوز طابقا واحدا فقط.

وعليه امر الوالي بالوقف الفوري لهذه الورشة، وفتح تحقيق في هذا المرقي ورخصة البناء مع غلق حفرة الاساسات.