وهران: توقيف أكثر من 30 شخصا نظموا حفلا ساهرا بفندق الشيراطون

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
وهران: توقيف أكثر من 30 شخصا نظموا حفلا ساهرا بفندق الشيراطون
بقلم س.كريمة

أوقفت ليلة أمس عناصر الأمن بولاية وهران أكثر من 30 شخصا أقاموا حفلا ساهرا بملهي فندق الشيراطون.

واخترق المنظمون قرار الوزارة الأولى بمنع تنظيم حفلات وتجمعات في ظل الجائحة الصحية التي تشهدها البلاد.
وتمت العملية إستغلالا لمعلومات تفيد بتنظيم حفل سري ساهر على مستوى ملهي فندق الشيراطون حضره اكثر من 30 شخصا.

وتم إلقاء القبض عليهم وتحويلهم الى مقر الشرطة اين تم فرض عليهم قانون مخالفة التدابير الوقائية في ظل انتشار وباء كورونا.

حيث تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية، فيما تم التحقيق مع مسيري فندق الشيراطون، لإخلالهم بقرار الوزير الأول.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=883842

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com