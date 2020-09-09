وهران: توقيف أكثر من 30 شخصا نظموا حفلا ساهرا بفندق الشيراطون

أوقفت ليلة أمس عناصر الأمن بولاية وهران أكثر من 30 شخصا أقاموا حفلا ساهرا بملهي فندق الشيراطون.

واخترق المنظمون قرار الوزارة الأولى بمنع تنظيم حفلات وتجمعات في ظل الجائحة الصحية التي تشهدها البلاد.

وتمت العملية إستغلالا لمعلومات تفيد بتنظيم حفل سري ساهر على مستوى ملهي فندق الشيراطون حضره اكثر من 30 شخصا.

وتم إلقاء القبض عليهم وتحويلهم الى مقر الشرطة اين تم فرض عليهم قانون مخالفة التدابير الوقائية في ظل انتشار وباء كورونا.

حيث تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية، فيما تم التحقيق مع مسيري فندق الشيراطون، لإخلالهم بقرار الوزير الأول.