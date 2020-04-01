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وهران: توقيف إمراة روجت لإشاعة مغادرة مغتربين للحجر بإستعمال النفوذ

أخبار الجزائر
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وهران: توقيف إمراة روجت لإشاعة مغادرة مغتربين للحجر بإستعمال النفوذ
بقلم كريمة سواق

تمكنت عناصر من فصيلة الابحاث للدرك الوطني بوهران من القاء القبض على إمرأة بغرض الدعاية لمنشورات تثير الفتنة وتضر بالمصلحة الوطنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيثيات القضية تعود لتداول فيديو عبر الفايسبوك ادعت فيه المتهمة مغادرة اشخاص متواجدين تحت الحجر الصحي بالمركب السياحي الاندلسيات.

وهذا قبل استكمال مدة الحجر باستعمال النفوذ، لتقوم وفي نفس اليوم بنشر فيديو اخر تكذب فيه المعلومة التي قالت انها خاطئة.
وبعد تحقيقات موسعة لأفراد الفصيلة وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تم تحديد هوية صاحبة المنشور المدعوة (إ.م) البالغة من العمر 30 سنة.

تم توقيفها وتقديمهما امام الجهات القضائية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=799655

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