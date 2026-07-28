وهران: توقيف المتورطين في قضية الإعتداء على شخص وسرقة دراجته النارية

تمكنت مصالح أمن ولاية وهران ممثلة في الأمن الحضري 20، من توقيف المشتبه فيهم في قضية الإعتداء على شخص. وسرقة دراجته النارية في ساعات متأخرة من الليل. وذلك عقب تبليغ ورد عبر مقطع فيديو يوثق الحادثة.

وباشرت ذات المصالح تحقيقاتها وتحرياتها الميدانية التي مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم. وتوقيفهم في ظرف قياسي وجيز مع توقيف شركائهم الآخرين الذين كانوا يشكلون عصابة أحياء.

كما تم خلال العملية استرجاع الدراجة النارية المسروقة وحجز مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأنواع والاحجام. حيوان مفترس كان يستعمل في عملية الترويع والاعتداء.

أين تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن.

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