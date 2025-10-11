وهران.. توقيف امرأة في قضية السرقة باستعمال النّصب والاحتيال

أعلنت مصالح أمن ولاية وهران، أن مصالح الشرطة للأمن الحضري حاسي بونيف، قامت بتوقيف المدعوة ” م .ف” المشتبه فيها في قضية السرقة باستعمال النصب والاحتيال عن طريق الشعوذة.

وأوضح بيان للمصالح الأمنية نفسها، أنه “طبقا لأحكام المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية. وعملا بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل. تنهي مصالح أمن ولاية وهران إلى علم المواطنين أن مصالح الشرطة للأمن الحضري حاسي بونيف. قامت بتوقيف الشخص المرأة الظاهرة في الصورة. المدعوة ” م .ف” المشتبه فيه في قضية السرقة باستعمال النصب والاحتيال عن طريق الشعوذة”.

وفي هذا الصدد وجّهت مصالح أمن ولاية وهران، نداءً لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالفة الذكر، سواء الالتقاء بها، أو تعرض للنصب. التقرب إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة قديل، أو التقدم مباشرة إلى أقرب مقر للشرطة لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادته في قضية الحال.

