وهران.. توقيف بائع شاورما أجنبي وجه عبارات خادشة للحياء لفتيات

أوقفت مصالح أمن ولاية وهران، اليوم، رعية أجنبي يمارس نشاط بيع الأكل السريع، وجه عبارات نابيّة خادشة للحياء لفتيات.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، تمت العملية إثر رواج مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه رعية أجنبي يوجه عبارات نابية خادشة للحياء لفتيات.

وبعد التنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، باشرت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الدار البيضاء بوهران، التقصي والتحري حول صاحب الفيديو.

وأسفرت العملية عن تم تحديد هويته ومكان تواجده وتوقيفه، مع حجز الهواتف النقالة المستعملة في هذا الفعل المجرّم قانونا.

وقدِّم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن في قضية الحال.

وللإشارة، تم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع خلال الفترة الأخيرة. وهو ما أثار موجة استياء واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.